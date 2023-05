Stiri pe aceeasi tema

- Explozie și incendiu masiv in centrul orașului Milano. Mai multe vehicule au luat foc joi in centrul orașului Milano, in nordul Italiei, in urma unei explozii. Mai multe persoane au fost ranite, au anunțat pompierii. Nu au fost raportate decese, transmite Reuters. Scene of explosion in Milan, Italy…

- Scene șocante in Bistrița, azi-noapte! Mai mulți tineri au fost amenințați cu o arma tip airsoft, in plina strada. Cum nu au vrut sa predea bunurile, au fost și loviți bine. Patru tineri au foat reținuți de polițiști. Bistrița se transforma incet in vestul salbatic. Azi-noapte, cinci tineri au fost…

- Un avion militar german cu 101 cetateni evacuati din Khartoum se indreapta spre Iordania, au transmis duminica fortele armate, alte doua avioane fiind inca in Sudan, țara devastata de luptele dintre factiuni militare rivale, informeaza Rador.Cateva sute de cetateni germani din Sudan s-au inregistrat…

- Peste 3.000 de persoane vor fi evacuate in orașul rus Belgorod, aflat aproape de granița cu Ucraina, dupa ce a fost gasit o bomba, a anunțat sambata guvernatorul local, la doua zile dupa ce un avion de razboi rusesc a aruncat accidental o bomba asupra orașului, transmite Reuters. Experții militari in…

- Scene incredibile, ieri, in Iași, o femeie arunca cu cuțite chiar in centrul orașului. Femeia in varsta de aproximativ 70 de ani, probabil nemulțumita, arunca cu diverse obiecte de la balcon. Acum se pare ca a trecut la alt nivel, a aruncat cu cuțite asupra trecatorilor Angajații unui local de la parterul…

- Marți, 11 aprilie 2023, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 8 Poliție au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara in București, la adresele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și…

- Un cutremur a zguduit luni sud-estul Turciei, provocand moartea unei persoane, ranirea a 69 de oameni și prabușirea unor cladiri, au anunțat autoritațile turce, transmite Reuters. Acesta a avut loc la trei saptamani dupa un cutremur puternic care a ucis peste 50.000 de persoane in Turcia și Siria. Yunus…