Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, un autoturism a intrat intr-un utilaj. S-a intamplat pe drumul care leaga Valea Vinului de Rodna. In urma impactului, o femeie de 35 de ani a ajuns la spital. Accidentul s-a petrecut intre localitațile Rodna și Valea Vinului. Din primele informații rezulta faptul ca un autoturism…

- Agenda ședinței de Guvern:PROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotropeProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/LG-7.pdf…

- S-a-ntamplat minunea! Jungla dintre blocuri incepe sa dispara. Moto-cositoarele s-au auzit prin mai multe zone ale Bistriței. Dar mai este de lucru…. Bistrița s-a transformat intr-o adevarata jungla. ”Nici macar anul trecut in starea de urgența NU a fost iarba așa de mare!” au spus bistrițenii, mai…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident pe Bulevardul Decebal. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a ajuns intr-un magazin non-stop. De asemenea, a fost avariata și o mașina parcata. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Decebal, in urma cu puțin timp. Din primele informații…

- Polițiștii au descins in aceasta dimineața la sediul Primariei Bistrița. Ar fi vorba de o acțiune pe latura economica. In aceasta dimineața, polițiștii au descins la sediul Primariei Bistrița. In incinta acesteia nu au avut acces angajații, ci doar cei din conducere. Acțiunea ar aparține polițiștilor…

- Polițiștii au descins in aceasta dimineața la sediul Primariei Bistrița. Ar fi vorba de o acțiune pe latura economica. In aceasta dimineața, polițiștii au descins la sediul Primariei Bistrița. In incinta acesteia nu au avut acces angajații, ci doar cei din conducere. Acțiunea ar aparține polițiștilor…

- Doi tineri au fost salvați in noaptea de duminica spre luni de pompierii din Bistrița, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat intr-un rau. Cei doi au ramas blocați pe mașina și a fost necesara...