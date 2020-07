Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați au fost atacați violent in Chiajna, județul Ilfov, de membrii unei grupari interlope. Unul dintre ei este fratele Alinei Pana, multipla campioana la culturism. Alina Pana a postat pe contul personal de Instagram mai multe imagini de la la locul faptei și susține ca fratele sau a mai fost…

- Scandalul de la șaormeria din Centrul Vechi al Capitalei, unde doi deputați PSD, Adrian Solomon și Ioan Irinel Stativa, s-au luat la cearta cu polițiștii chemați de angajații restaurantului, a fost filmat de camerele de supraveghere. Jurnaliștii Digi24 au obținut imaginile.

- Vremea calda a incins strazile Capitalei, și la fel a facut și cantarețul The Motans, insa cu telefonul. Artistul parca a uitat complet ca iubita lui se afla alaturi și așteapta sa iși incheie conversația atat de importanta.

- Nicușor Dan susține, in aceste momente, o noua conferința de presa in strada, in care a vorbit despre proiectele de pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu General al Capitalei, care va avea loc joi. Nici aceasta ședința nu a ramas fara bruiaj.La locul in care se susține conferința de presa au fost…

- Pasajul Doamna Ghica - Colentina ar urma sa fie gata in toamna, potrivit anunțului facut de Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, care a facut publice mai multe imagini in premiera.

- O conferința de presa tensionata a avut loc in Prelungirea Ghencea, organizata de Nicușor Dan. La fața locului a ajuns și viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, care a intervenit permanent in timp ce candidatul susținut de PNL și USR a incercat sa prezinte bilanțul

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea , alaturi de sotul ei, primarul Florentin Pandele , au decis sa-si duca copiii in natura considerand ca este mult mai sanatos decat locurile de joaca din Mall. Gabriela Firea: „La tara, aproape de casa…in lipsa locului de joaca de la mall, copiii descopera…

- Un accident grav a avut loc cu puțin timp in urma la intersecția bulevardului Stefan cel Mare si Sfant cu strada Ismail din centrul Capitalei.In urma impactului violent șase automobile au fostgrav avariate. Potrivit poliției trei persoane au murit in urma accidentului.