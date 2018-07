Stiri pe aceeasi tema

- Franta s-a calificat pentrru a treia oara in finala Cupei Mondiale, dupa ce a invins, marti, la Sankt Petersburg, cu scorul de 1-0 (0-0), reprezentativa Belgiei, in semifinalele competitiei. Golul a fost marcat de Umititi '51. Umtiti a marcat cu capul dupa un corner executat de Griezmann. Campioana…

- Franta si Belgia se intalnesc astazi, pe stadionul din Sankt Petersburg in prima semifinala a Cupei Mondiale. Este a patra intalnire care se disputa intre cele doua echipe la un turneu final major, toate cele trei anterioare soldandu-se cu victoriile francezilor. In 1938, la Paris,a fost 3-1 in…

- Va prezentam programul meciurilor de vineri, 6 iulie, la Cupa Mondiala 2018.Trei foste campioane mondiale, Franta, Uruguay si Brazilia, si o echipa cu mare potential, Belgia, vor evolua, vineri, in primele doua sferturi de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.Programul meciurilor de vineri,…

- Sferturile de finala a Cupei Mondiale din Rusia incep astazi, 6 iulie cu doua meciuri de gala. Azurii Uruguayului intalnesc in primul meci cocoșii galici ai Franței. Seara se incheie cu reprezentativa Braziliei in frunte cu Neymar care da piept cu echipa lui Hazard, revelația turneului, Belgia. Doua…

- Cavani poate fi surpriza pregatita Franței de Oscar Tabarez pentru confruntarea din sferturi. Accidentat in meciul cu Portugalia, El Matador s-a refacut și a participat la ultimul antrenament al "celeștilor".

- Trei foste campioane mondiale, Franta, Uruguay si Brazilia, si o echipa cu mare potential, Belgia, vor evolua, vineri, in primele doua sferturi de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, scrie agerpres.ro.

- RUSIA 2018. Optimile de finala ale Campionatului Mondial de fotbal programeaza meciuri foarte interesante. Capul de afiș este chiar prima partida, cea dintre Franța și Argentina, in timp ce disputa cea mai dezechilibrata se anunța a fi cea dintre Belgia și Japonia. Optimi de finala: Franța – Argentina,…

- Selectionatele Danemarcei si Frantei au terminat la egalitate, 0 0, marti, la Moscova, pe stadionul Lujniki, in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, iar ambele echipe s au calificat in optimile de finala dupa primul meci fara goluri al turneului, transmite Agerpres.ro. ...