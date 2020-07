Stiri pe aceeasi tema

- Doi frați in varsta de zece, respectiv, trei ani, din Franța, s-au aruncat in brațele unor trecatori, de la etajul trei al blocului in care locuiau, pentru a scapa de un incendiu. Momentul a fost filmat.

- Un baiat australian, in varsta de 10 ani, se afla la spital cu rani la braț, cap și piept dupa ce a fost „tras” de pe o barca de un rechin, scrie YahooNews. Baiatul și tatal sau, impreuna cu alți doi barbați, se aflau la pescuit, la cinci kilometri fața de coasta de nord-vest a Tasmaniei, la ora 16:00,…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in aceasta saptamana, o serie de controale in trafic pe strada Buna Ziua, din Cluj-Napoca.”In perioada 20 – 28 mai, a.c., polițiștii rutieri au acționat pe strada Buna Ziua, din municipiul Cluj-Napoca, in vederea verificarii respectarii de catre participanții la traficul…

- "Se implinesc aproape doua saptamani de cand echipa a intrat in cantonament. Lucrurile de misca in sensul bun. Baietii au raspuns bine la efort. Suntem multumiti. Nu am avut accidentari grave. Am reusit sa ne aducem inapoi in Iasi si jucatorii straini. Cred ca suntem chiar mai buni decat campioana Romaniei,…

- Comisia Europeana a suspendat livrarea a 10 milioane de maști din China, dupa ce doua țari s-au plâns cu privire la calitatea slaba a loturilor primite, scrie Associated Press, potrivit The Guardian. Ca parte a eforturilor de a combate criza Covid-19, Comisia a început luna aceasta sa…