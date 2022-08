Stiri pe aceeasi tema

- In doar cateva zile, mai multe persoane din Cluj-Napoca au fost inșelate cu mii de euro prin metoda „Accidentul”. Polițiștii clujeni il cauta pe barbatul din imagini, acesta fiind unul dintre cei banuiți de comiterea faptelor.In perioada 3-10 august, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca…

- Astazi, in jurul orei 12.30, un echipaj de jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, aflat in misiunea de patrulare pe raza municipiului Cluj-Napoca, a observat pe strada Campeni... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Doi tineri, o fata de 21 de ani și respectiv, un baiat de 23 de ani, ambii din Cluj-Napoca au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile, dupa ce au furat o bijuterie de aur cu diamante, din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Aseara, in jurul orei 23, jandarmii aflați in misiune de menținere a ordinii si sigurantei publice pe raza municipiului Cluj-Napoca, au observat pe strada Faget un autovehicul staționat și 3 persoane care la vederea echipajului de jandarmi au devenit agitați, incercand in același timp sa evite contactul…

- O companie aeriana low-cost din țara noastra a anunțat ca suspenda zeci de rute pe perioada verii. Este vorba despre zboruri ce pleaca din Cluj-Napoca, din București, Iași și Bacau, multe dintre ele catre destinații turistice frecventate de romani. Patru rute din Cluj-Napoca, vizate de operatorul…

- Pe 17 mai 2022, a avut loc cu succes o noua ediție a „Cluj-Napoca HR VIBES”, eveniment ce a reunit peste 200 de participanți și speakeri, prezenți atat la Grand Hotel Italia, cat și virtual, pe platforma MyConnector. Am avut alaturi de noi 17 specialiști din companii romanești și internaționale, alaturi…

- Romii și-au instalat o tabara pe strada Galați, la cațiva metri de ieșirea prin spatele Iulius Mall și aproape de ansamblurile de locuințe, unde un apartament se vinde cu 300.000 de euro. ”Scena este din Cluj Napoca, de pe strada Galați, nr. 6, la cațiva metri de Iulius Mall, un parc și o zona rezidențialaDeși…