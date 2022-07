Stiri pe aceeasi tema

Politistii din Ploiesti fac, miercuri dimineata, 14 perchezitii in municipiu si in trei comune din Prahova, la persoane banuite de furt din societati comerciale. Prejudiciul este estimat la circa 160.000 de lei.

Politia Capitalei a efectuat, marti, zece perchezitii in Bucuresti si judetul Ialomita la persoane care ar fi sustras dintr-o locuinta din Sectorul 1 un seif care continea aproximativ 300.000 de euro.

O femeie a amenințat ca va arunnca in aer o benzinarie din Sectorul 6 al Capitalei. Cea care a dat alarma la 112 a fost angajata societații.

Polițiștii din Capitala fac percheziții in București și alte 12 județe intr-un dosar in care este vizat un fond privat de pensii, iar prejudiciul ar fi de aproximativ 22 de milioane de lei.

Liderul consilierilor locali ai USR din Sectorul 5, Alexandru Dimitriu, spune ca nu exista niciun temei legal pentru ca Primaria Capitalei sa refuze emiterea certificatului de urbanism pentru ca blocul din str. Nicolae Dragan nr. 5A sa fie racordat la reteaua de electricitate.

Evenimentul "SOS Cultura- Sustinem, Sprijinim, Stimulam initiativa privata in cultura", dedicat operatorilor din domeniul cultural creativ din Sectorul 3 al Capitalei, are loc in perioada 20-24 iunie la sala Gloria si Casa Eliad din Bucuresti, conform news.ro.

Doi frați medici din București au luat la bataie un barbat care le-a reproșat ca și-au parcat mașina in fața intrarii casei lui, in Piața Chibrit din Sectorul 1 al Capitalei, relateaza Antena3. Este vorba despre Tarek și Wasim Nazer, potrivit sursei citate.

Polițiștii din București fac ancheta, vineri, dupa ce, intr-un complex comercial din Sectorul 2, un dulap ar fi cazut peste un copil.