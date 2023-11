Editorial: V-ati facut lista pentru Black Friday?

"Cel mai mare eveniment din luna noiembrie", dupa cum ar zice unii, Black Friday este o marca inregistrata a culturii americane, care in ultimii ani a patruns puternic si la noi in tara In acest an, Black Friday incepe oficial pe 10 noiembrie, dar unele magazine deja incep sa reduca produsele mai devreme… [citeste mai departe]