Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit sambata in urma loviturilor rachetelor rusești asupra regiunii Kirovohrad, din centrul Ucrainei, potrivit guvernatorului Andriy Raikovych, citat de Reuters. Este vorba de doi agenți de securitate de la o stație de electricitate și de un soldat ucrainean, anunța mediafax.…

- Un copil de 13 ani și cel puțin patru adulți au murit in ultimele ore, in doua orașe din sudul și din nord-estul Ucrainei, in urma bombardamentelor rusești, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Rușii au lansat un atac puternic la Chasov Yar, regiunea Donețk. Ucraina raporterza 38 de morți, informeaza Ukrinform, potrivit serviciului de presa al Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul rus al Apararii a afirmat ca forțele sale au distrus doua sisteme avansate de rachete HIMARS de producție americana și depozitele de muniție ale acestora in estul Ucrainei, transmite The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rachetele rusești au lovit orașul-port Mykolaiv in aceasta dimineața, a declarat primarul orașului Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych, potrivi Kyiv Indepndent. Salvatorii, medicii, echipajele de urgența și lucratorii din utilitați sunt deja pe teren. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rachetele fortelor ruse care au vizat la uzina chimica Azot din orasul ucrainean Severodonetk au provocat un incendiu puternic, in urma scurgerii a zeci de tone de ulei de la radiatoarele defecte, a declarat guvernatorul regiunii Lugansk, Serghii Gaidai, relateaza BBC. Fii la curent cu cele…

- Ucraina a acuzat armata rusa ca a rapit locuitori din regiunea Herson, in sudul țarii, și ii ține in "camere de tortura", relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Gigantul rus al gazelor naturale Gazprom anunta joi ca inceteaza sa mai foloseasca un gazoduct-cheie in tranzitul gazelor naturale catre Europa - prin Polonia -, o reactie in urma sanctiunilor impuse de catre Occident Rusiei din cauza ofensivei ruse in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi…