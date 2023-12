Un incendiu a izbucnit joi seara tarziu intr-o cladire cu mai multe etaje din orasul Odesa, dupa ce initial s-a raportat ca spre zona respectiva se indreapta drone de atac, relateaza Reuters, citat de news.ro

"O cladire inalta din Odesa a fost avariata de o drona doborata", a anuntat Oleh Kiper, guvernatorul regional, intr-o postare pe aplicatia de mesagerie Telegram.

El a precizat ca informatiile privind victimele sunt in curs de verificare si a indemnat locuitorii orasului sa ramana in adaposturi, pe fondul unui atac cu drone in curs de desfasurare.

Pe canalele locale de Telegram…