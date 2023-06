Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) informeaza ca „condamna cu fermitate declarațiile recente ale unui reprezentant al Federatiei Ruse din Herson, teritoriu ucrainean aflat sub ocupație rusa, in care a fost amenințata direct R. Moldova”. Guvernatorul din Herson, Vladimir Saldo,…

- Forțele armate ale Ucrainei au lansat un atac cu rachete asupra podurilor de la granița administrativa dintre regiunea Herson și Crimeea din regiunea Chongar. „Conform estimarilor preliminare, au fost folosite rachete britanice Storm Shadow. A fost avariat pavajul de pe poduri. Nu exista victime in…

- Fugarul penal Cristian Rizea, condamnat la inchisoare in Romania, a fost expulzat din Republica Moldova din cauza comportamentului sau, nu pentru ca Romania a cerut de nenumarate ori extradarea sa. Inspectoratul General pentru Migrație din Republica Moldova a explicat ca Rizea dorea sa rastoarne „prin…

- Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat penal in Romania pentru corupție, a fost arestat in Republica Moldova și este extradat in Romania chiar in noaptea de joi. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinau, Rizea a fost declarat persoana…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca miercuri au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 85.700 de persoane, dintre care 7.935 de cetateni ucraineni. Prin punctele de frontiera din intreaga tara au efectuat formalitatile de control, atat pe sensul de intrare, cat si pe…

- Numarul cetatenilor ucraineni care au intrat in Romania incepand din 10 februarie 2022, inainte de inceperea razboiului, si pana in prezent a depasit 3,9 milioane, arata datele Politiei de Frontiera. ”In data de 03.04.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile…