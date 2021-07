Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii trage un semnal de alarma. Sursa citata precizeaza ca numarul contaminarilor cu SARS-CoV-2 a crescut cu 10% in ultima saptamana in Europa, dupa doua luni de declin, iar riscul aparitiei unui nou val este tot mai mare. Anunțul a fost facut de directorul regional, Hans…

- Teoretic, vaccinarea COVID este inca voluntara in Rusia. Dar autoritațile din Moscova au pus la punct o politica care nu ofera prea multe alegeri oamenilor angajați in posturi in care interacționeaza cu publicul și nu numai. Unii ruși se plang acum ca imunizarea a devenit „voluntara-obligatorie”, un…

- Autoritatile sanitare din Finlanda au detectat 80 de cazuri pozitive la COVID-19 intre suporterii finlandezi care au revenit acasa dupa ce au fost prezenti luni la Sankt Petersburg, la ultimul meci al selectionatei scandinave contra Belgiei (0-2) de la EURO 2020, transmite EFE. Institutul…

- In viitor, Rusia iși poate pastra statutul de mare putere energetica prin exportul de hidrogen, a anunțat reprezentantul special al președintelui Rusiei pentru relații cu organizațiile internaționale in vederea indeplinirii obiectivelor de dezvoltare sustenabila, Anatoli Ciubais (in imagine), vorbind…

- Dupa mai multe ore de intrerupere, zborurile intre Germania si Rusia au fost reluate miercuri seara intre cele doua tari, pe fondul unui conflict legat de Belarus, a anuntat compania aeriana germana Lufthansa, relateaza AFP. ''Autoritatile ruse au acordat autorizare companiei Lufthansa…

- Kristina Zhuravleva, o bloggerița și influencerița de succes din Rusia, a fost gasita decedata la marginea orașului Aramil. Trupul neinsuflețit al tinerei, care avea 28 de ani, a fost descoperit intamplator de un motociclist care oprise sa faca o pauza de condus. Vezi aceasta postare pe Instagram…

- Disidentul rus Alexei Navalnîi a fost transferat la unitatea medicala a coloniei penale în care este încarcerat pentru a fi ținut sub observație datorita unei febre ridicate, a anunțat marți cotidianul pro-Kremlin Izvestia citat de Reuters și Moscow Times.Ziarul a publicat…