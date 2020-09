Stiri pe aceeasi tema

- Gurul unei secte din Siberia, Vissarion, care conducea de trei decenii destinele a mii de adepti ce vedeau in el reincarnarea lui Iisus Christos, a fost arestat marti de fortele speciale ruse, transmite AFP, potrivit Agerpres.Fondata in 1991 de Vissarion, pe numele adevarat Serghei Torop,…

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko a numit joi noi sefi ai Serviciului de informatii, ai Consiliului de securitate si ai Comitetului de stat pentru control, pe fondul protestelor masive impotriva sa declansate dupa alegerile prezidentiale din 9 august, transmite Reuters, citand agentia oficiala…

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko a numit joi noi sefi ai Serviciului de informatii, ai Consiliului de securitate si ai Comitetului de stat pentru control, pe fondul protestelor masive impotriva sa declansate dupa alegerile prezidentiale din 9 august, transmite Reuters, citand agentia oficiala de…

- HORECA a solicitat Comitetului de Urgenta redeschiderea restaurantelor de la 1 septembrie. Dupa intalnirea de la Palatul Victoria, Dragos Petrescu, reprezentantul HORECA, a anuntat noile reguli pentru redeschiderea restaurantelor. „Noi am solicitat premierului sa deschidem pe 1 septembrie. La nivel…

- Autoritatile din Coreea de Sud l-au arestat sambata pe influentul lider al sectei crestine Shincheonji - Biserica lui Iisus, aflata in centrul unui important focar de coronavirus in februarie, sub suspiciunea ca a subminat politica guvernamentala de combatere a propagarii epidemiei.

- Ivan Safronov, fost jurnalist devenit cu doua luni in urma consilier al sefului Agentiei spatiale ruse Roskosmos, Dmitri Rogozin, a fost arestat marti de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), fiind acuzat de "inalta tradare" in beneficiul unei tari NATO, fiind pasibil de o pedeapsa intre…

- Ivan Safronov, fost jurnalist devenit cu doua luni in urma consilier al sefului Agentiei spatiale ruse Roskmos, Dmitri Rogozin, a fost arestat marti de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), fiind acuzat de "inalta tradare" in beneficiul unei tari NATO, fiind pasibil de o pedeapsa intre…

- Un consilier al Agentiei spatiale ruse (Roscosmos) a fost arestat preventiv, marti, de agenti ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) sub acuzatia ca a transmis date secrete unui serviciu de informatii ale Aliantei Nord-Atlantice, relateaza agentii de presa Tass si Interfax."Serviciul Federal…