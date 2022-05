Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca, ministrul Energiei, Virgil Popescu, și David Muniz, Charge d’Affaires ad-interim – Ambasada SUA in Romania, au participat astazi la semnarea contractului de vanzare-cumparare pentru preluarea de catre Romgaz a participației companiei Exxon aferente perimetrului Neptun…

- „Tranzactia in valoare de peste 1 miliard de dolari este expresia angajamentului Guvernului de a sustine investitiile vitale in energie si valorificarea gazelor naturale din Marea Neagra in beneficiul romanilor si economiei romanesti. Prin acest act prin care astazi vom reusi sa demaram procesul prin…

- „Participare la ceremonia de semnare a contractului necesar finalizarii tranzactiei de achizitie de catre S.N.G.N. Romgaz S.A. a actiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (pentru preluarea participatiei in perimetrul Neptun Deep)”, este anunțul biroului de presa al Guvernului.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, la Braila, ca legea offshore va asigura predictibilitate pentru investitori si un regim fiscal competitiv prin care statul va putea sa beneficieze de 60% din venituri si investitorii de 40% din venituri.Nicolae Ciuca a mentionat ca prin aceasta lege se vor debloca…

- ”Astazi, 30 martie 2022, a fost semnat de catre Romgaz (in calitate de imprumutat) si Raiffeisen Bank (calitate de creditor), contractul de imprumut bancar nr.37843/30.03.2022 in valoare de 325 milioane euro, precum si termenii si conditiile angajante aferente, in vederea acoperirii unei parti din pretul…

- Consiliul de Administrație al Romgaz a avizat marți contractul de vanzare - cumparare a tuturor actiunilor emise ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care deține 50% din drepturile de exploatare a perimetrului offshore Neptun Deep din Marea Neagra, de unde se estimeaza ca pot fi extrase…

- Motiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi votata, miercuri, de catre deputati. Motiunea intitulata "Incompetenta si minciuna inchid lumina in Romania. Ministrul "saptamana viitoare" Virgil Popescu, un pericol pentru securitatea energetica a Romaniei" nu a fost…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut apel la decenta si responsabilitate, in urma incidentului din Parlament, unde ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost bruscat de liderul AUR George Simion. "Acest gest reprobabil, care marcheaza o degradare fara precedent a dialogului politic in cadrul legislativului,…