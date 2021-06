Stiri pe aceeasi tema

- O noua metoda de chiul a aparut printre angajații din Romania in timpul pandemiei. Astfel, apoape un sfert (23 %) dintre ei s-au prefacut ca laptopul sau calculatorul lor instaleaza actualizari de software și au zis ca nu pot sa participe la sedintele online. De asemenea, peste o treime (37%) au afirmat…

- Topirea unui ghețar in nordul Italiei a scos la iveala o peștera care a servit drept adapost pentru soldații austrieci in timpul Primului Razboi Mondial. Cercetatorii au descoperit inauntru numeroase artefacte, neatinse de peste 100 de ani. In timpul razboiului, peștera a adapostit 20 de soldați austrieci…

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dancu, considera ca actuala conducere a partidului nu mai poate face o greșeala atat de mare incat sa piarda postul de Președinte al Romaniei. “Eu, ca analist și ca om care am stat cu studii și cercetari alaturi de cei care au candidat (la alegerile…

- Primaria din Roma va restaura Largo di Torre Argentina, piata in care se afla fostul templu antic in care se crede ca ar fi fost asasinat imparatul Iulius Cezar in anul 44 i.e.n., informeaza miercuri DPA. Lucrarile de excavatii in situl Largo di Torre Argentina vor incepe "peste cateva…

- Cine are drum prin Piața „Mihai Viteazul” din Sf.Gheorghe vede ca pe langa starea deplorabila in care se afla cladirea Casei de Cultura a Sindicatelor (aceasta nu se afla in proprietatea municipalitații), zona Grupului Statuar„ Mihai Viteazul” se dezintegreaza cu fiecare placa de marmura ce se dezlipește …

- Fostul presedinte american Donald Trump a lansat un website oficial prin intermediul caruia sa tina legatura cu sustinatorii sai, dar si sa-si etaleze succesele din timpul mandatului, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Pe pagina de internet 45office.com sunt afisate numeroase fotografii…

- Ieri, cancelarul german Angela Merkel a declarat ca renunta la decizia privind impunerea unor restrictii mai severe pe perioada Sarbatorilor de Pasti, recunoscand ca ideea a fost o greseala pe care si-o asuma, transmit Reuters si AFP, preluate de Agerpres. ‘Ideea unor restrictii severe de Pasti a fost…

