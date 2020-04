Stiri pe aceeasi tema

- Paul McCartney a afirmat recent ca The Beatles a fost o trupa mai buna decat The Rolling Stones, iar Mick Jagger a raspuns aprecierilor lui spunand ca nu exista o competitie intre cele doua, fiind foarte diferite si, mai ales, pentru ca una este „incredibil de norocoasa” sa concerteze inca pe stadioane,…

- Intitulata „ Living in a Ghost Town ”, melodia a fost inregistrata partial in izolare, in contextul pandemiei de coronavirus.Piesa este insotita de un videoclip in care pot fi vazute imagini cu strazi si statii pustii din Londra, Los Angeles, Kyoto si alte orase. Mick Jagger a explicat ca Stones erau…

- Lansarea albumului de studio „Bon Jovi: 2020”, programata pentru 15 mai, a fost amanata, a declarat liderul trupei intr-o interventie in direct in emisiunea lui Howard Stern, citeaza Variety, preluata de news.ro.Jon Bon Jovi a mai spus ca va prezenta pe 22 aprilie, la evenimentul online „Jersey…

- Trupa scotiana punk Exploited refuza sa cedeze in fata COVID-19, care a facut ca numerosi artisti sa isi anuleze concertele si sa amane turnee in diverse tari, si transmite ca niciun pericol nu ii va anula viitoarele show-uri potrivit news.ro.Exploited a inceput vineri turneul australian.…

- Freddie Mercury și-a facut ultima apariție publica in urma cu 30 de ani, la BRIT Awards, iar felul in care arata a venit ca un șoc pentru fanii lui. Ultima apariție publica a lui Mercury s-a incheiat cu trei cuvinte sfașietoare pentru fanii sai. In urma cu 30 de ani artistul, impreuna cu trupa sa, Queen,…

- Formatia Boney M va concerta la Sala Palatului din Bucuresti in 8 martie. Concertul marcheaza implinirea a 45 de ani de la infiintarea trupei. Show-ul Boney M feat Liz Mitchell - 45th Activity este programat la Sala Palatului din Bucuresti pe 8 martie, de la ora 20.00. Concertul Boney M va fi deschis…