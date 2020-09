Stiri pe aceeasi tema

- Serialul stiintifico-fantastic „Crescuti de lupi/ Raised by Wolves”, regizat de Ridley Scott, va fi disponibil pe platforma HBO GO incepand cu 4 septembrie, potrivit news.ro.Doi androizi au sarcina de a creste copii umani pe o planeta misterioasa. Colonia de oameni devine din ce in ce mai…

- MerchantPro lanseaza la cateva saptamani noi și noi funcționalitpți in platforma. Ce includ cele mai noi funcționalitați MerchantPro. Cu tot mai multe companii aflate in situația de a migra catre vanzari omnichannel sau a vinde exclusiv online, platforma de e-commerce MerchantPro lanseaza permanent…

- McDonald’s și TIFF lanseaza Luna Filmului Mec și aduc filmele de autor mai aproape de cinefili. In perioada 19 august- 16 septembrie, iubitorii festivalului TIFF, pasionații și amatorii de filme de autor pot viziona, in fiecare saptamana, pana pe 16 septembrie, cate un film selectat de reprezentanții…

- In perioada 30 august-1 septembrie, are loc la Timișoara cea de-a doua ediție a Flight Film Festival: Science, Fiction, Technology, Music, cu proiecții de film și dezbateri in cadrul festivalului multidisciplinar Flight Festival. La cea de-a doua ediție, festivalul de film prezinta 3×3 William Eubank,…

- Instagram va lansa o noua platforma de socializare, similara cu aplicația Tik Tok. Decizia a fost luata dupa ce autoritațiile din Statele Unite au anuțat ca vor scoate de pe piața americana aplicația chineza Tik Tok, din cauza problemelor de securitate.

- Daniel David, rectorul celei mai mari universitati din Romania - Universitatea Babes-Bolyai, scrie despre cele patru proiecte strategice de cercetare, care vor fi finantate din milioanele de euro care vor veni de la UE in viitorul execitiu financiar.