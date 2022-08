In imaginile din timpul operației difuzate vineri seara de postul Digi 24, un cadru medical, aflat in sala la cațiva metri de pacient, sta fara masca și iși bea cafeaua, in timp ce povestește cu o colega. Postul tv nu a sesizat eroarea, dar au facut-o mai mulți medici care au reacționat online. Conducerea Institutului a transmis Libertații ca va investiga incidentul. „Operatie rara de transplant la Institutul Clinic Fundeni: o femeie de 54 de ani a fost salvata de nepotul ei de 24 de ani, care i-a donat o parte din ficat”, așa incepe reportajul Digi24 difuzat vineri seara, in jurnalul orei 22.00.…