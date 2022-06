Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au anunțat, sambata, ca au inchis restaurantul Trattoria Roma, din cartierul Drumul Taberei, din Capitala, dupa ce au gasit mizerie și insecte moarte, dar și alte nereguli. Acesta iși reia activitatea dupa rezolvarea problemelor.…

- Furtuna și grindina care au durat cel mult o ora in București au facut ravagii. Mașinile „inotau” in apa de pe strazi, iar copacii rupți de vijelie și-au facut de cap chiar in curțile autoritaților – unul la sediul PNL, altul la Prefectura. Cateva zeci de minute de grindina și furtuna au transformat…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare de instabilitate atmosferica pentru Capitala si 31 de judete. Pana la ora 22.00, cantitatea de precipitatii asteptata in unele zone poate ajunge la 50 de litri pe metru patrat. Avertizarea meteo de vreme severa este valabila, astazi, in intervalul 10.00 –…

- Șoferii care au masini care polueaza ar putea plati de anul viitor o taxa, care va fi calculata in functie de tipul masinii si de cantitatea de noxe emise. De asemenea, și șoferii care nu au mașinile inmatriculate in Capitala vor trebui sa scoata din buzunar bani pentru o taxa deloc mica, pentru a putea…

- Hotelul Intercontinental din București ar putea fi inchis pentru șase luni, in urma unui control al comisarilor de la Protecția Consumatorilor, care au gasit nereguli grave in privința camerelor, a bucatariei și a centrului Spa. Comisarii au descins pentru a treia oara la Hotelul Intercontinental, pentru…

- Hotelul Intercontinental din București ar putea fi inchis de comisarii de la Protecția Consumatorilor deoarece nu a remediat neregulile descoperite la controalele de saptamana trecuta. Unitatea a fost amendata cu 100.000 de lei.

- Doua magazine Jumbo din Bucuresti au fost amendate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu peste 100.000 de lei, iar aproximativ 10.000 de produse neconforme au fost retrase de la comercializare, arata reprezentanții autoritații intr-un comunicat de presa. ANPC a anuntat,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila pe parcursul acestei zile in 21 de judete si in Bucuresti. Potrivit meteorologilor, in intervalul orar 10.00 – 20.00, temporar, vantul va avea intensificari local in Moldova…