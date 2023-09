(VIDEO) Republica Moldova: „Tancule rusesc, du-te dracu”, Capul lui Lenin, zdrobit Monumente sovietice din Republica Moldova au fost luate cu asalt de persoane necunoscute. Pe tancul sovietic de la Cornești, raionul Ungheni, care are țeava indreptata spre Romania, a fost scris mesajul: „Tancule rusesc, du-te dracu”, fraza celebra in razboiul din Ucraina . De asemenea, a fost inscripționat mesajul„Slava Ucrainei!”. Ambasada Federației Ruse la Chișinau a reacționat imediat, condamnand gestul. „Condamnam cu fermitate noua izbucnire a isteriei antirusești. In noaptea de 11 septembrie, vandali necunoscuți au comis un act rușinos de profanare a monumentului care comemoreaza faptele… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

