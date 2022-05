VIDEO: Regina Elisabeta participă la un spectacol hipic la Windsor Regina Elisabeta a Marii Britanii, care a fost nevoita sa lipseasca de la deschiderea oficiala tradiționala a parlamentului la inceputul acestei saptamani, a aparut in public vineri, 13 mai, pentru a participa la un concurs de cai in apropierea casei sale. Elisabeta, in varsta de 96 de ani, a lipsit de la marea ceremonie a parlamentului, din cauza unor probleme de mobilitate. Ea și-a facut apariția destul de rar in public de cand a fost spitalizata pentru o noapte in octombrie anul trecut pentru o boala nespecificata, iar apoi medicii i-au spus sa se odihneasca. De atunci, ea și-a indeplinit atribuțiile… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

