Stiri pe aceeasi tema

- Facebook este cea mai populara retea sociala in randul politicienilor moldoveni. Cu ajutorul acesteia, diferiti reprezentanti ai noului Guvern si politicieni se pozitioneaza activ in societatea moldoveneasca. Potrivit Infotag, la 31 august, presedintele Maia Sandu avea cel mai mare numar de followeri…

- Reprezentanții Ambasadei Suediei la București au scris un mesaj capcana pe Facebook de Ziua Limbii Romane. Numeroși romani l-au citit și l-au comentat, acesta devenind in scurt timp foarte popular. „Voua cat va venit factura la lumina?”, scrie pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei la București.…

- A crescut, comparativ cu anul trecut, numarul furturilor din locuințe in județul Timiș, potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Timiș. Interesul pentru vacanțe este, in creștere, vara aceasta, dupa interdicții și limitari de tot felul. Pentru a nu trece prin anumite situatii…

- ,,A fost un medic cu multa dedicare, bunatate, ingrijorare sincera si devotament, dar si o femeie deosebita cu suflet extrem de generos, sensibil si delicat, cu zambet prietenesc si bland, care impartasea cu placere celor din jur multe lucruri din vasta sa cunoastere medicala cu sfaturi nepretuite”,…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților vizeaza inființarea de grupuri de comunicare la nivel parohial cu ajutorul platformelor de socializare (WhatsApp, Facebook etc.). Conform Biroului de presa al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților,aceasta hotarare s-a luat, pe langa altele, in ...

- Atunci cand vine vorba despre a face comedie, romanii sunt foarte inventivi. Un exemplu recent este incidentul aviatic care a avut loc joi deasupra Capitalei. Fiindca s-a terminat cu bine și nu a avut loc nicio tragedie, asta datorita pilotului profesionist și a celor doi polițiști care s-au mobilizat…

- Barbatul in varsta de 27 de ani ranit in urma exploziei de la Rafinaria Petromidia si internat in Constanta sustine ca starea sa de sanatate nu este asa de buna cum a anuntat compania, el precizand ca se deplaseaza foarte greu si ca o fractura de os nu se poate repara in cateva zile, transmite News.ro.…

- „Folosim retelele fara sa devenim robii acestora”, a afirmat parintele Vasile Ioana de Ziua Mondiala a Retelelor de Socializare. Recunoscut pentru misiunea pe care o desfasoara in online, parintele Vasile este foarte popular pe Social Media. Pagina sa de Facebook numara peste 590.000 urmaritori,…