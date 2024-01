Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin , in varsta de 71 de ani, s-a scufundat vineri intr-un bazin cu apa rece ca gheata pentru a sarbatori Botezul lui Iisus Hristos, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de EFE. „Da, o face in mod traditional de Boboteaza”, sarbatorita de rusii…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit marti, la Moscova, cu ministrul nord-coreean de Externe, semn al apropierii dintre cele doua tari vecine care s-a accelerat de la inceputul ofensivei ruse in Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit presedintiei ruse, Choi Son-hee a fost primita…

- In dupa-amiaza zilei de 31 decembrie, ora Moscovei, acesta a fost difuzat pe canalele de televiziune rusești din Orientul Indepartat. Președintele rus a vorbit timp de aproximativ patru minute, stand pe fundalul zidului Kremlinului. Discursul a fost inregistrat anul trecut la sediul central al Districtului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a fost “informat” in legatura cu atacul ucrainean asupra orasului Belgorod, care s-a soldat sambata cu cel putin 14 morti, intre care doi copii, si 108 raniti, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, la o zi dupa lovituri masive asupra teritoriului…

- Președintele rus Vladimir Putin ar fi semnalat in spatele ușilor inchise ca Rusia ar fi deschisa la o incetare a focului de-a lungul actualei linii de front, a relatat New York Times pe baza surselor sale, potrivit The Kyiv Independent.Incetarea focului dorita de Putin ar insemna ca Rusia ar pastra…

- Rusia și-a anunțat intenția de a „ocoli” noile sanctiuni impuse de catre Uniunea Europeana fața de comerțul cu diamante rusești, considerat foarte profitabil pentru Moscova și o sursa de finanțare a ofensivei rusești in Ucraina, relateaza AFP, potrivit News.ro. Tari din Occident au adoptat un numar…

- Președintele rus Vladimir Putin ar prefera un președinte american care sa fie "mai constructiv" fața de Rusia și care sa ințeleaga "importanța dialogului" dintre cele doua țari, a declarat vineri, 15 decembrie, Kremlinul, prin vocea purtatorului sau de cuvant, potrivit Politico.Intrebat daca Putin ar…