- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri, la sediul partidului, ca a decis impreuna cu secretarul general adjunct, Paul Stanescu, sa-l suspende din poziția de purtator de cuvant al PSD pe senatorul Lucian Romașcanu, dupa afirmațiile acestuia la adresa jurnaliștilor.„Pana se vor…

