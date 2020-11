VIDEO Provincia italiană Catania, lovită de o tornadă Provincia Catania a fost lovita de o furtuna puternica, iar în Sardinia, inundatiile au facut pagube însemnate, transmite Mediafax.

O furtuna puternica s-a abatut sâmbata peste provincia Catania din Italia. A plouat abundent, fara oprire, înca de dimineata, iar în apropierea aeroportului s-a format chiar o tornada.





Numeroase case au ramas fara acoperis, copacii au fost smulsi din radacina, iar stâlpii de iluminat s-au prabusit peste masini.

Zeci de persoane au cerut ajutorul autoritatilor. Nu doar în Sicilia au fost probleme. Si în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

