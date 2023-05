(VIDEO) Proteste violente de Ziua Muncii în Franța Au fost proteste violente de Ziua Muncii in Franța, dupa ce mai bine de doua milioane de oameni au ieșit pe strazi. Luni, in intreaga Franța, oamenii au ieșit pe strazi, mobilizați de marile centrale sindicale. A fost a 13-a zi de greva și proteste la nivel național impotriva legii, care crește varsta de pensionare pana la 64 de ani. Confederația generala a muncii a anunțat ca 2,3 milioane de persoane au manifestat in intreaga Franta, potrivit News.ro. Poliția franceza a tras cu gaze lacrimogene și s-a ciocnit luni cu manifestanții la Paris și in alte orașe. Sindicatele și-au transformat marșurile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CGT a anuntat ca 2,3 milioane de persoane au manifestat in intreaga Franta. Cel putin 180 de arestari au avut loc in intreaga tara, pana la ora locala 17.00 (18.00, ora Romaniei), a anuntat Ministerul francez de Interne. La Paris, 53 de persoane au fost arestate pana la acea ora. La Lyon, fortele de…

- O noua zi de mobilizare impotriva reformei pensionarii este prevazuta marti, la apelul sindicatelor. Confederatia Generala a Muncii (CGT) indeamna la ”generalizarea unei greve in toate intreprinderile si serviciile si la o multiplicare a initaitivelor revendicative tot weekendul”. La Brest, un apel…

- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, a atentionat vineri cu privire la ”folosirea excesiva a fortei” impotriva demonstrantilor care protesteaza fata de reforma sistemului de pensii din Franta, solicitand Parisului sa respecte dreptul de a manifesta, informeaza…

- Protestatarii suparati pe presedintele Emmanuel Macron si pe planul sau de crestere a varstei de pensionare s-au incaierat joi cu politia, au aruncat cu sticle incendiare, pietre, petarde si artificii, au vandalizat magazine, au blocat accesul la un terminal de aeroport, s-au asezat pe sinele de tren,…

- Mobilizarea impotriva reformei pensiilor a ramas foarte puternica joi in Franta, cu o radicalizare a miscarii care s-a soldat cu o crestere a violentelor, intervenindu-se cu tunuri de apa si gaze lacrimogene in mai multe orase, relateaza AFP, citata de Agerpres . Violentele, care au fost sporadice de…

- Politia franceza a arestat joi seara 217 persoane in timpul protestului de la Paris impotriva controversatei reforme a pensiilor, care a fost trecuta prin parlament prin angajarea raspunderii guvernului, fara un vot final in camera inferioara a parlamentului, relateaza media locale preluate vineri de…

- Anchetatorii au facut percheziții in gara din orașul grec Larissa in cadrul investigației privind accidentul feroviar de marți, 28 februarie, in care cel puțin 57 de persoane au murit dupa ciocnirea unui tren de pasageri cu un marfar, relateaza vineri AFP, citata de News.ro . „Politia a confiscat (…)…

- Lupte de strada in Franta, unde sute de mii de oameni au pornit protestele. Furiosi pe Macron, au ajuns sa se lupte cu politistii si jandarmii. Forțele de ordine au tras cu gaze lacrimogene și au dus in arest mai mulți protestatari violenti. La Paris, protestatarii au vandalizat mobilierul stradal si…