- Presedintele SUA, Donald Trump, a încercat sa justifice, miercuri, transferul sau pentru scurt timp într-un buncar, în contextul protestelor care aveau loc în fata Casei Albe, afirmând ca a fost „mai mult o inspectare” a spatiului de securitate.„Am…

- Protestele anti-rasism au continuat și marti seara in Statele Unite, unde abordarea Donald Trump starnește noi reacții. Președintele american este hotarat sa restabileasca ordinea apeland la armata. De altfel, Pentagonul a deplasat aproximativ 1.600 de soldati ai armatei americane in regiunea Washington,…

- Papa Francisc a declarat miercuri ca orice forma de rasism este "intolerabila", referindu-se la moartea recenta in custodia politiei din Statele Unite a unui barbat afro-american, George Floyd, in orasul Minneapolis, insa a condamnat in acelasi timp si actele de violenta care s-au produs apoi in…

- De asemenea, forțele de securitate au intervenit luni seara și au aruncat gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc in protestarii pașnici din zona Casei Albe pentru a degaja perimetrul și a-i permite președintelui sa mearga pe jos la Biserica ST John. Citește și:Intorsatura in cazul mortii lui…

- In timp ce in mai multe orașe din Statele Unite ale Americii au loc proteste masive in urma morții lui George Floyd, un parlamentar american vrea sa introduce o lege care sa puna capat violenței poliției, relateaza Reuters, citata de Hotnews.Aceasta legepermite victimelor sa-i dea in judecata pe polițiști,…

- Un camion cisterna a rulat catre manifestanti pe o autostrada inchisa, la Minneapolis, in Minnesota, intr-o atmosfera tensionata in Statele Unite, din cauza mortii in urma cu o saptamana a lui George Floyd, un afroamerican, in timpul unei arestari a Politiei din Minneapolis, relateaza Reuters.

- Armata SUA poate fi mobilizata rapid in orasul Minneapolis, pentru restabilirea ordinii publice in contextul protestelor violente izbucnite dupa moartea unui barbat de culoare in timp ce era imobilizat de politie.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza devenita virala: Cat a scos Ludovic…

- Președintele Donald Trump a scris sâmbata pe Twitter ca demonstranții care protestau în fața Casei Albe dupa moartea lui George Floyd ar fi fost întâmpinați de „cei mai rai câini și cele mai amenințatoare arme pe care le-am vazut vreodata” daca ar fi patrus…