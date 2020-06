Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 27 de ani care participa la protest in apropierea Capitoliului din Seattle a fost impușcat de catre un individ inarmat care a intrat cu mașina in mulțime, relateaza The Seattle Times . Victima a fost transportata la Centrul Medical Harborvew, unde se afla in condiție stabila…

- Cincizeci si sapte de politisti din Buffalo, New York, si-au dat demisia, vineri, din trupele speciale de interventie dupa ce doi colegi de-ai lor au fost suspendati pentru ca au impins un barbat de 75 de ani in timpul unui protest, scrie CNN, conform Hotnews. Pe de alta parte, demonstrațiile declanșate…

- Intr-o intersecție din San Diego, o mașina a poliției a intrat intr-o mulțime de demonstranți. In imaginile video se vede cum automobilul incearca sa treaca, emițand semnale sonore, insa protestatarii au blocat circulația in intersecție și au incercat sa opreasca mașina poliției. Aceasta insa a intrat…

- Orașul New York va fi sub stare de asediu din cauza revoltelor provocate de moartea lui George Floyd care se afla în custodia poliției, au anunțat primarul Bill De Blasio și guvernatorul Andrew Cuomo, potrivit AFP. "Am vorbit cu guvernatorul (New York) Andrew Cuomo și, pentru siguranța…

- Situatia devinte tot mai grava pe fondul protestelor recente din SUA, unde in mai multe orase au inceput de zilele trecute violentele. Proteste violente au loc in zeci de orase din Statele Unite, dupa moartea lui George Floyd. In orasul Salt Lake City un barbat a oferit un reactie iesita din comun in…

- Cadavrul unui barbat a fost gasit in apropierea unei masini arse, duminica dimineata, la Minneapolis, potrivit autoritatilor din acest oraș zguduit de violente dupa moartea la inceputul saptamanii a unui afro-american, George Floyd, in timp ce se afla in custodia poliției, informeaza Hotnews, citand…

- Orasul Minneapolis din nordul SUA a fost miercuri seara pentru a doua zi consecutiv scena unor proteste violente, dupa moartea unui barbat de culoare survenita ca urmare a arestarii sale de catre politie, relateaza AFP, dpa si Reuters, citate de Agerpres.Manifestantii, unii avand fetele acoperite, au…

