- George Simion a fost dus, in noaptea de joi spre vineri, la sediul Brigazii Rutiere, dupa ce politistii au constatat ca acesta aparea in baza lor de date cu permisul suspendat. Liderul AUR s-a ales cu dosar penal. George Simion a condus in zona Pietei Victoriei din Bucuresti unde isi promova protestul…

- Doua persoane au murit, iar doua au fost ranite, in urma unui accident rutier petrecut, miercuri dimineața, pe DN 13 – E60, județul Mureș, intre doua mașini și un TIR. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 13 (E 60) Sighișoara – Targu Mureș, localitatea Acațari,…

- Traficul in Finlanda de-a lungul granitei sale sud-estice cu Rusia continua sa fie aglomerat, a transmis, vineri, Politia de frontiera pentru Reuters, adaugand ca numarul cetatenilor rusi care au intrat s-a dublat joi fata de saptamana precedenta. ”In aceasta dimineata (n.r. vineri), traficul ramane…

- Traficul este blocat vineri dupa-amiaza pe sensul spre Brașov al DN1, in județul Prahova, unde a avut loc un accident. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN1 Ploiești – Brașov, la intersecția cu DJ 101R, catre comuna Cornu. In accident…

- Traficul va fi ingreunat in Vama Ruse, miercuri seara, din cauza unui protest care se va desfașura pe teritoriul Bulgariei, intre orele 18.00 și 23.00, potrivit unui comunicat al Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Giurgiu. Protestul are loc in zona sensului giratoriu, inainte de zona…

- Oamenii de știința au facut publice simptomele cu care se confrunta persoanele vaccinate complet, care se infecteaza cu noile variante Omicron. Noua simptome comune au fost asociate noilor variante Omicron, BA.4 and BA.5, care se manifesta cu precadere la persoanele vaccinate complet. Cele noua simptome…

- Forțele armate ale Ucrainei au prezentat un film cu descinderea pe Insula Șerpilor, dupa ce teritoriul din Marea Neagra a fost recucerit de la Rusia. Imaginile arata un comando complex care a descins pe insula bombardata in noaptea dintre 30 iunie spre 1 iulie. Intr-una dintre secvențe se poate observa…