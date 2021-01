Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al Senatului a declarat pentru NBC News ca vicepresedintele Pence si senatorul Charles Grassley au fost dusi intr-o locatie sigura. Vicepresedintele Mike Pence a inceput procesul de numarare a voturilor pentru validarea presedintelui ales Joe Biden. Pana acum o formalitate, aceasta procedura…

- Congresul Statelor Unite a inceput, miercuri, procesul de validare al rezultatului alegerilor prezidențiale. Susținatori ai lui Donald Trump au intrat in cladirea Capitoliului in timp ce acolo trebuia sa se desfașoare ședința pentru certificarea victoriei lui Joe Biden. In mai multe clipuri video se…

- Poliția Capitoliului din Statele Unite ale Americii solicita suplimentarea forțelor de ordine și inclusiv ajutor din partea autoritaților federale, relateaza CNN.O sursa dinrandul forțelor de ordine a declarat pentru CNN ca exista mai multe dispozitivesuspecte in afara cladirii Congresului, care a fost…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna a Camerei Reprezentantilor…

- Atmosfera este deosebit de tensionata in Washington DC. Susținatori ai lui Donald Trump au intrat in cladirea Capitoliului in timp ce acolo trebuia sa se desfașoare ședința pentru certificarea victoriei lui Joe Biden. Poliția este in alerta.

- Susținatorii lui Donald Trump au reușit sa depașeasca gardurile de protecție și sa sparga baricadele și au patruns in cladirea Capitoliului. Camerele aflate in dezbaterea obiecției asupra electorilor din Arizona au luat o pauza pe timpul haosului, inainte de a reveni in plen.

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump este implicat intr-un nou scandal urias dupa ce in presa a aparut o inregistrare in care acesta incearca sa convinga un oficial din statul Georgia „sa-i faca rost” de peste 10.000 de voturi, care ar fi putut schimba rezultatul alegerilor prezidentiale.…

- CHIȘINAU, 4 nov – Sputnik. Un grup de protestatari a ieșit marți pe strazile din Washington, in timpul numararii voturilor la alegerile prezidențiale din SUA. Alegatorii din toate statele americane si-au exprimat votul, alegand intre președintele actual Donald Trump și rivalul sau democrat,…