VIDEO Proteste la universitatea din Iran: se cere demisia liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei; protestatarii au rupt fotografii cu Soleimani

Stiri pe aceeasi tema

- "Comandantul suprem, demisia, demisia", au scandat protestatarii stransi in faza universitatii Amir Kabir. Imagini cu protestul au aparut pe retelele de socializare, in postari pe Twitter semnalandu-se proteste si in alte orase, dar si faptul ca fortele de ordine au intervenit in forta. Agentia semioficiala…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a lovit la sud-vest de provincia indoneziana Aceh de pe insula Sumatra, marti, la o adancime de 20,3 kilometri, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters. Agentia indoneziana de meteorologie si geofizica a indicat pe Twitter ca seismul a…

- Președintele Donald Trump, a publicat, vineri, pe Twitter, un mesaj prin care a tachinat Iranul, in urma atacului aerian american in care influentul general iranian Qassem Soleimani a fost ucis, scrie Daily Mail.Donald Trump a scris pe contul sau de Twitter ca "Iranul nu a caștigat niciodata un razboi,…

- Ministrul de Externe de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, a condamnat vineri asasinarea liderului Forțelor speciale ale Gardienilor Revoluției, generalul iranian Qassem Soleimani, afirmand ca aceasta acțiune reprezinta "o escaladare nesabuita și extrem de periculoasa", relateaza site-ul agenției…

- Fortele de securitate irakiene au deschis focul miercuri pentru a-i dispersa pe protestatarii adunati pe un pod din centrul Bagdadului, tragand in aer cu gloante reale, fara a provoca victime, transmite Reuters. Manifestantii blocasera de marti dupa-amiaza podul Shuhada, in timp alte mii de…

- Statele Unite au sancționat noua membri ai anturajului liderului suprem iranian Ali Khamenei, care ocupa poziții în mai multe instituții cheie, a anunțat luni Departamentul american al Trezoreriei cu ocazia celei de-a 40-a aniversare de la luarea de ostatici din cadrul Ambasadei SUA la Teheran,…

- Ghidul suprem iranian si-a reafirmat duminica opozitia fata de orice dialog cu Washingtonul, intr-un discurs cu ocazia implinirii a 40 de ani de la luarea de ostatici la Ambasada SUA din Teheran, data pe care Iranul o marcheaza luni oficial, potrivit AFP, potrivit Agerpres."Opozitia constanta…

- Irakienii si libanezii au revendicari ”drepte”, dar trebuie sa le formuleze ”in cadrul legii”, a apreciat miercuri liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a carui tara exercita o mare influenta, atat in Irak, cat si in Liban, relateaza AFP.”In cazul perturbarii cadrului legal al…