- Aproximativ 140.000 de persoane, dintre care aproximativ 18.000 la Paris, au manifestat in diferite orase din Franta impotriva permisului sanitar, pentru a opta sambata consecutiv, mobilizarea fiind in scadere, potrivit Ministerului de Interne francez, relateaza AFP. Potrivit ministerului, au avut loc…

- Proteste masive in Franta impotriva permisului sanitar. Aproximativ 140.000 de persoane, dintre care aproximativ 18.000 la Paris, au manifestat in diferite orase din Franta impotriva permisului sanitar. Se intampla pentru a opta sambata consecutiv, mobilizarea fiind in scadere, potrivit Ministerului…

- Manifestatii sunt prevazute, sambata, in mai mult de 150 de orase in Franta contra extinderii permisului sanitar si a vaccinarii obligatorii pentru personalul sanitar, validat joi de Consiliul constitutional, informeaza AFP. Aceste manifestari, pentru al patrulea weekend consecutiv, au loc…

- Certificatul sanitar COVID-19 va deveni obligatoriu pentru accesul in mijloacele de transport pe distante lungi in Franta dupa data de 7 august, a anuntat miercuri ministrul francez al transporturilor, Jean-Baptiste Djebbari, potrivit AFP. Adoptata de parlamentul de la Paris in noaptea de duminica spre…

- Francezii au ieșit sambata pe strazi pentru a protesta, in special la Paris si Marsilia, fata de extinderea permisului de sanatate si a vaccinarii obligatorii pentru unele profesiuni, intre care personalul medical, a relatat AFP, preluata de news.ro.Este al doilea weekend consecutiv in care mii de oameni…

- Vaccinul Covid-19 va fi obligatoriu in Franța pentru lucratorii din domeniul sanitar, a anunțat președintele Emmanuel Macron, luni seara, intr-un discurs televizat in care s-a adresat cetațenilor. Macron a precizat ca in cazul in care imunizarea la nivel național nu crește suficient, va fi necesara…

