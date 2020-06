VIDEO Proteste în Atlanta și demisia șefei Poliției, după ce un polițist alb a împușcat mortal un afro-american Șefa poliției din Atlanta a demisionat dupa ce un polițist a ranit moral un suspect afro-american în cursul unei tentative de arestare, un nou incident care a alimentat furia manifestanților din Statele Unite, scrie AFP.



În capitala statului Georgia, Atlanta, sute de manifestanți au blocat sâmbata o autostrada și au incendiat restaurantul în apropierea caruia Rayshard Brooks a fost împușcat de poliție. Zeci de persoane au fost arestate, potrivit CNN.



Primarița, Keisha Lance Bottoms, aș carei nume a fost invocat ca posibil candidat la vicepreședinția…

Sursa articol: hotnews.ro

