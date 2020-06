​VIDEO Proteste anti-rasism și la Paris. Poliția a folosit gaze lacrimogene Poliția a folosit gaze lacrimogene contra protestatarilor, sâmbata, în centrul Parisului, unde mii de persoane s-au adunat pentru o manifestație împotriva rasismului și a violenței poliției, relateaza Reuters.

Cel puțin doua canistre de gaz lacrimogen au fost aduse de forțele de ordine, mulțimea îndepartându-se apoi calm, potrivit reporterului Reuters de la fața locului.

O manifestație a fost organizata la apelul susținatorilor lui Adama Traore, un barbat de culoare în vârsta de 24 de ani care a murit în 2016 în timp ce se afla în

Sursa articol: hotnews.ro

- Unul dintre cei patru agenti de politie inculpati in cazul mortii afro-americanului George Floyd, un caz care a generat ample proteste violente in Statele Unite, a fost eliberat pe cautiune, informeaza agentia de presa Reuters citata de Mediafax.

