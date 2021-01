​​VIDEO Protestatarii din Rusia, bătuți violent de forțele de ordine / Peste 2.000 de manifestanți arestați Imagini filmate la protestele din Rusia, în care forțele de ordine îi lovește cu brutalitate pe manifestanți, au fost distribuite masiv pe internet. Potrivit celei mai recente raportari a site-ului independent de monitorizare a activitații poliției OVD-Info, cel puțin 2.250 de persoane au fost reținute în cursul demonstrațiilor ce au loc sâmbata în Rusia.



În timp ce-i informeaza pe oameni prin megafon ca vrea sa le asigure securitatea, poliția din Moscova lovește dur în protestatari, relateaza site-ul Jurnal.md.



&"Facem tot posibilul ca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

