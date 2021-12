Stiri pe aceeasi tema

- Proteste astazi, la Parlament, impotriva vaccinarii obligatorii și a certificatului verde. Daniel Suciu l-a mustrat pe liderul AUR și a anunțat in plen faptul ca mașinile din curtea Senatului sunt vandalizate. Susținatorii AUR protesteaza azi la Parlament impotriva vaccinarii obligatorii și a obligativitații…

- Mașinile ambasadorilor Japoniei și SUA in Romania, care venisera in vizita la Parlament, au fost vandalizate de catre protestatarii care au patruns in curtea Senatului. Cateva sute de protestatari au patruns in curtea Senatului și, la un moment dat, au lovit o mașina, iar pe o alta au dat…

- Președintele de ședința al Camerei Deputaților, Daniel Suciu, a anunțat, de la microfonul Camerei Deputaților faptul ca protestatarii vandalizeaza mașinile din curtea Senatului. ”Domnule Simion, in timp ce noi discutam aici, protestatarii vandalizeaza mașinile de la Senat”, a spus Daniel Suciu. Protestatarii…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a avut, joi, in Parlament, un discurs dur inclusiv la adresa guvernelor din ultimii ani. El a aratat ca social-democratii au fost nevoiti sa ia o decizie clara de a intra la guvernare, “dupa doi ani pierduti:”. “Romania se afla intr-un punct critic”, a afirmat Ciolacu,…

- Toți miniștri viitorului Cabinet Nicolae Ciuca au primit avize pozitive in urma audierilor in comisiile din parlament. Votul pentru investirea viitorului Executiv va avea loc joi, intr-un plen reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, programat de la ora 10.00. Joi seara, audierile s-au incheiat in…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului s-au reunit luni dupa-amiaza și au stabilit calendarul de investire a Cabinetului propus de premierul desemnat, Dacian Ciolos. Marți incepand de la ora 10 vor fi audiați in comisii toți miniștrii USR ai cabinetului Cioloș, iar miercuri de la…