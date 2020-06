VIDEO Protest față de măsurile de distanțare socială în Olanda / Zeci de oameni au fost arestați Poliția din Haga a arestat zeci de persoane duminica dupa ce au aceștia au refuzat sa plece de la un protest fața de masurile de distanțare sociala impuse de guvern pentru a opri raspândirea coronavirusului, relateaza Reuters.

Aproximativ 1.000 de protestatari s-au strâns pe Malieveld în Haga, în apropiere de guvernul Olandei, chiar daca protestul fusese interzis de Primarie.











#TheHague today: #Police hits innocent senior citizens.pic.twitter.com/V3Hst0cWun — 1 1 : 5 9 : 0 1 (@NWOforum) June 21, 2020



Potrivit poliției, protestatarii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

