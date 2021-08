Stiri pe aceeasi tema

- Nemultumirile privind restrictiile anti-Covid-19 impuse de autoritati în Franta au determinat numeroase persoane sa iasa pe strazi, sâmbata, pentru al cincilea weekend consecutiv, transmit AFP si DPA, preluate de Agerpres.Autoritatile franceze se asteptau la un total de aproximativ…

- Certificatul sanitar COVID-19 va deveni obligatoriu pentru accesul in mijloacele de transport pe distante lungi in Franta dupa data de 7 august, a anuntat miercuri ministrul francez al transporturilor, Jean-Baptiste Djebbari, potrivit AFP. Adoptata de parlamentul de la Paris in noaptea de duminica spre…

- Francezii au ieșit sambata pe strazi pentru a protesta, in special la Paris si Marsilia, fata de extinderea permisului de sanatate si a vaccinarii obligatorii pentru unele profesiuni, intre care personalul medical, a relatat AFP, preluata de news.ro.Este al doilea weekend consecutiv in care mii de oameni…

- Potrivit poliției, aproape 20.000 de persoane au manifestat, miercuri, 14 iulie, in 20 de orașe din Franța impotriva masurilor anunțate de președintele Emmanuel Macron privind prelungirii permisului sanitar și vaccinarea. In timp ce Franța sarbatorea Ziua Naționala, mii de persoane au manifestat la…

- Emmanuel Macron a anuntat luni o serie de masuri pentru a-i incuraja puternic pe francezi sa se vaccineze, in special generalizarea permisului sanitar si obligatia de vaccinare pentru personalul de ingrijire, cu scopul de a stavili raspandirea variantei Delta, noteaza AFP. "Trebuie sa ne indreptam…

- Din 15 septembrie, personalul medical care nu se va vaccina, nu va mai putea lucra si nu va mai fi platit, a anuntat, luni, ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran."Incepand din 15 septembrie, daca lucrezi in domeniul sanitar si nu esti vaccinat, nu vei mai putea munci si nu vei mai fi platit",…

- Guvernul francez va face vaccinul COVID-19 obligatoriu pentru lucratorii din domeniul sanitar, informeaza luni postul BFM TV inainte de un discurs televizat al presedintelui Emmanuel Macron, relateaza Reuters. Franta are o miscare anti-vaccinista tenace, dar autoritatile au mizat pe faptul…

