”In Valea Cerbului se scot de mai multe luni de zile arborii cei mai mari și mai valoroși economic, in special brad, dar și fag. Exploatarea se face in condiții de sol imbibat cu apa pe drumuri de pamant adanci de peste un metru, prin albia apelor curgatoare, lasand in urma și arbori prejudiciați, loviți la doborarea și tragerea celor vizați” acuza acuza ONG-ul care militeaza pentru protejarea mediului inconjurator.Comunicatul Agent Green: Prețiosul lemn din Bucegi este transformat in parchet, uși, bobine și tamburiValea Cerbului este principala cale turistica de acces catre varful Omu și are…