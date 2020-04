Stiri pe aceeasi tema

- Printul de Wales se adreseaza romanilor intr-un mesaj video cu ocazia Pastelui ortodox, in care evoca actuala criza sanitara si isi exprima dorinta de a reveni in Romania, dar si de a se intalni din nou cu membri ai comunitatii romanesti din Marea Britanie. Redam integral mesajul video al Printului…

- The Prince of Wales has recorded a video message to Romanians celebrating Orthodox Easter, in which he evokes the current health crisis and says he is looking forward to coming back to Romania, as well as to meeting again with members of the Romanian community in the UK. We broadcast the full message…

- Scrisorile pastorale adresate de Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, cu prilejul Sarbatorii Invierii Domnului in perioada 2008 – 2020, potrivit Basilica.ro:Citește și: In continuare exportam forța de munca. 150 de lucratori in agricultura din Romania ajung in…

- MESAJE DE PASTE 2020. FELICITARI DE PASTE 2020. URARI ȘI SMS-uri DE PASTE 2020. Avem urari și mesaje potrivite pentru mama, tata, sora, frate, bunic, bunica, verișoara, var, matușa, unchi, soacra, șef, nașa, soție, iubita, prieteni etc! Mesaje de Paște 2020 pentru cei dragi Sper sa nu te ocoleasca…

- Prințul Charles a inregistrat si distribuit miercuri pe retelele de socializare un mesaj din Clarence House, in care a vorbit despre propria sa experiența in batalia cu coronavirusul. "De curand am trecut prin procesul contactarii acestui coronavirus - din fericire cu simptome relativ usoare.…

- Prințul Charles a devenit primul membru al Familiei Regale britanice care a fost diagnosticat cu Covid-19. Dupa ce s-a aflat in autoizolare, moștenitorul tronului s-a vindecat. Deși Prințul de Wales a primit unda verde de la medici, soția sa, Camilla, va ramane in izolare inca o saptamana, a anunțat…