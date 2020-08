Printul Charles de Wales ii indeamna pe romani sa isi petreaca vacantele in Romania si sa descopere „bogatiile de necrezut” ale acesteia, afirmand, intr-un film realizat recent si prezentat marti la resedinta sa din localitatea covasneana Valea Zalanului, ca tara noastra este „admirabila” si „uimitoare” ca diversitate. Filmul, care are o durata de cinci minute, […] Articolul VIDEO Printul Charles ii indeamna pe romani sa isi petreaca vacantele in Romania si sa descopere „bogatiile de necrezut” ale acesteia apare prima data in Mesagerul de Covasna .