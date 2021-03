VIDEO Primul tunel pentru vapoare din lume va fi construit în Norvegia Norvegia a aprobat construcția primului tunel pentru vapoare din lume, conceput pentru a ajuta navele sa navigheze în zona Marii Stadhavet, cu furtuni foarte puternice, anunța CNN, potrivit Mediafax.

Anunțat pentru prima oara în urma cu câțiva ani de catre Administrația de coasta norvegiana, acest tunel lung de 1,7 km, cu o lațime de 36 de metri, va strapunge munții Stadhavet din nord-vestul Norvegiei.







Construcția va costa circa 330 milioane dolari și va dura între trei și patru ani, urmând sa înceapa în 2022.

"Este un proiect… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia va incepe in 2022 construirea primului tunel din lume dedicat navelor de mare tonaj, investiție care se ridica la circa 330 de milioane de dolari, informeaza CNN . Tunelul, lung de un kilometru și lat de aproximativ 36 de metri, va ajuta navele sa traverseze peninsula montana Stadhavet, din…

- Norvegia a aprobat construcția primului tunel pentru vapoare din lume, conceput pentru a ajuta navele sa navigheze in zona marii Stadhavet, cu furtuni foarte puternice, anunța CNN . Acest tunel lung de 1,7 km va strapunge munții Stadhavet din nord-vestul Norvegiei Anunțat pentru prima oara in urma…

- Rusia si China au anuntat marti semnarea unui memorandum pentru constructia in comun a unei statii "la suprafata sau pe orbita" Lunii, care concentreaza din nou ambitiile spatiale, informeaza AFP. Agentia spatiala rusa Roscosmos a precizat intr-un comunicat ca acest proiect, al unei "Statii…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat, marti, ca Romania a receptionat pana acum peste 1,9 milioane de doze de vaccin de la cele trei companii fiind utilizate peste 73% dintre acestea. Mai sunt in stoc 405.000 de oze de vaccin, iar in ursul zilei de miercuri…

- In ciuda investițiilor derulate prin fonduri europene, prin Ministerul Sanatații, Consiliul Județean și bugetul local, mangerul spitalului din Beiuș avertiza ca fara un spital nou, „nu vom putea functiona corect”

- In instituțiile și autoritațile publice din Romania lucrau, in noiembrie 2020, circa 1,25 milioane de persoane, informeaza Agerpres, care citeaza date de la Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Potrivit sursei citate, peste 64% din posturi, adica aproape 800.000, erau ocupate in administrația publica…

- O veste buna in pragul Sarbatorilor de Craciun ajunge la Zlatna: Scoala Gimnaziala ”Avram Iancu” va intra intr-un amplu proces de reabilitare si modernizare, cu fonduri europene REGIO, derulate la nivel regional de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru. Cererea de finantare cu titlul ”Reabilitare…

- Dominic Fritz a spus astazi ca lucrurile trebuie sa se schimbe la Sport Club Municipal, pentru ca entitatea sportiva incheie fiecare an cu datorii restante de milioane de lei. Clubul Primariei Timișoara, ale carui principale secții sunt cele de rugby, handbal și baschet, a ramas și fara conducere dupa…