- Primarul comunei Slobozia Bradului, Iulian Dumitru, care i-a indemnat pe localnicii din comuna sa voteze cu PSD la alegerile prezidentiale de duminica, intr-o postare pe retelele de socializare, este cercetat de politie cu privire la infractiunea de corupere a alegatorilor, potrivit Inspectoratul de…

- Intr-o postare live pe contul sau de Facebook, aflat in ceea ce arata ca un santier, edilul le promite satenilor locuri de casa daca vor vota cu PSD:„Astea-s aici 150 de locuri de case. Vom face drumuri, vom face podete (...) Se lucreaza de dimineata, va salut si va respect. Duminica la…

