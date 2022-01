Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie a talibanilor, prima care se deplaseaza in Europa de la revenirea la putere a fundamentalistilor islamisti in Afganistan, a inceput duminica la Oslo discutii cu membri ai societatii civile afgane axate in special pe drepturile omului, a precizat guvernul norvegian, potrivit AFP. Condusa…

- Casa Alba a promis un raspuns dur daca trupele ruse vor intra în Ucraina, grabindu-se sa clarifice remarcile presedintelui Joe Biden din timpul conferintei de presa sustinute miercuri cu privire la posibilitatea unei incursiuni "minore", o formulare confuza care a fost puternic criticata…

- ”Pehart Grup, unul dintre cei mai mari producatori de hartie din Europa de Sud-Est, companie romaneasca cu o traditie de aproape 185 de ani, inaugureaza o noua linie de productie la Sebes. Aceasta va opera cu tehnologii de ultima ora, inovative, cu un inalt nivel de performanta in ceea ce priveste protejarea…

- Starea de urgența in sanatate publica a fost prelungita pana la 15 martie, pe intreg teritoriul țarii, in contextul constatarii prezenței, pe teritoriul Republicii Moldova, a tulpinii Omicron a coronavirusului de tip nou. Decizia a fost luata de Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica, intrunita,…

- CNSU: Noi condiții pentru școala online Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis ca în baza unui ordin comun al Ministerului Educatiei si Ministerului Sanatatii, desfasurarea cursurilor cu prezenta fizica în unitatile de învatamânt preuniversitar/conexe…

- Ursula von der Leyen și-a exprimat ingrijorarea in ceea ce privește noua varianta COVID. Președinta Comisiei Europene a facut o serie de anunțuri legate de masurile propuse pentru a evita raspandirea virusului. „Comisia Europeana va propune, in stransa coordonare cu statele membre, activarea „franei…

- COMUNICAT DE PRESAPrim adjunctul inspectorului sef al ISU Bihor a participat la un atelier de lucru organizat de Comisia Europeana, in Atena In aceasta saptamana, prim adjunctul inspectorului sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" al judetului Bihor ISU Bihor , colonel Csilik…