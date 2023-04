Președintele Mexicului a declarat ca i-a scris omologului sau chinez Xi Jinping, indemnandu-l sa ajute la controlul transporturilor de fentanil, in timp ce a respins criticile din SUA potrivit carora Mexicul nu face suficient de multe lucruri pentru a opri traficul de opioide sintetice. Președintele Andres Manuel Lopez Obrador a dat citire scrisorii adresate lui Xi, datata 22 martie, in care a aparat eforturile de a reduce aprovizionarea cu acest drog mortal, in timp ce i-a ocolit pe criticii americani, unii dintre ei dorind ca Washingtonul sa intervina militar in Mexic. „Venim la dumneavoastra,…