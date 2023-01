Stiri pe aceeasi tema

- Zoran Milanovic, președintele croat, a facut o declarație controversata prin care se poziționeaza, din nou, impotriva Occidentului. Declarație vine dupa ce in decembrie anul trecut, legiuitorii croați au refuzat sa se alature unei misiuni a UE in sprijinul Ucrainei.

- Rusia va construi 25 de inchisori in regiunile anexate ale Ucrainei, aproape jumatate urmand sa fie in regiunea Donețk. Guvernul rus a insarcinat autoritatile sa construiasca 25 de colonii penitenciare in regiunile anexate din Ucraina, a relatat, miercuri, monitorul oficial al parlamentului, Parlamentskaia…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat neutralizarea unei rețele de agenți a Direcției Principale a Statului-Major General al Forțelor Armate Ruse (GRU) ca urmare a unei „operațiuni speciale in mai multe etape” in regiunea Dnipropetrovsk, conform Radio Svoboda. Șeful SBU, Vasil Maliuk,…

- Ucraina va elibera peninsula Crimeea ocupata de ruși printr-o combinație de forța militara și diplomație, a declarat Kirilo Budanov, șeful Direcției de Informații a Ucrainei, potrivit de The Kyiv Independent. „Nimic nu se va intampla fara forța. Trupele noastre vor merge acolo cu armele in mana”,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat oficial ca Statele Unite vor trimite un pachet suplimentar in valoare de 1,8 miliarde de dolari ca asistenta in Ucraina, care va include sistemul de rachete Patriot, potrivit CNN. ”Va dura ceva timp pentru a finaliza instruirea necesara” pentru a opera sistemul,…

- Autoritațile din Crimeea intenționeaza sa naționalizeze apartamentul deținut in peninsula de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza TASS. Zelenski deține in Crimeea un penthouse cu trei camere in complexul de lux „Emperor” de pe malul Marii Negre, acesta fiind cumparat de soția sa in 2013,…

- Peste 700 de cadavre au fost descoperite in zonele din regiunile Harkov, Donetk si Herson, iar 90% dintre victime sunt civili, a declarat procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin, informeaza ukrinform.net citata de News.ro. „In ultimele doua luni, in zonele eliberate din regiunea Harkov, regiunea…

- Un oficial rus de rang inalt a declarat joi ca Rusia a impiedicat un atac ucrainean asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, informeaza Reuters. Ucraina și Rusia se acuza reciproc de bombardarea celei mai mari centrale nucleare din Europa. Forțele ucrainene „continua…