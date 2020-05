Premierul Ludovic Orban a participat, duminica, la inaugurarea Muzeului National "Bratianu" care are sediul in Vila Florica, fosta resedinta a familiei Bratianu din Stefanesti. Foto: (c) GEORGE ONEA / AGERPRES Evenimentul a avut loc cu ocazia aniversarii a 145 de ani de la infiintarea Partidului National Liberal. Orban a vizitat, cu acest prilej, spatiile reamenajate ale muzeului. Foto: (c) GEORGE ONEA / AGERPRES In 15 ianuarie, presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind infiintarea Muzeului National "Bratianu", care a intrat in vigoare la 1 februarie. "Se infiinteaza Muzeul National…