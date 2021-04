Premierul Florin Citu a anuntat miercuri seara ca a preluat interimatul la Ministerul Sanatatii dupa ce viceprim-ministrul Dan Barna a refuzat sa isi asume aceasta responsabilitate si va ramane in functie pana cand "colegii de coalitie" vor face o nominalizare pe portofoliul de la MS. El a precizat ca, in cursul zilei de joi, are programate doua conferinte online cu directorii DSP-urilor si cu managerii de spitale COVID. "Odata cu propunerea de revocare din functie a domnului Vlad Voiculescu am trimis domnului presedinte si propunerea de numire a domnului Dan Barna in functia de ministru interimar…