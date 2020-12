VIDEO Prahova: Autorităţile vor încerca să devieze cursul râului Teleajen, în zona unde digul e afectat de ploi Autoritatile vor încerca sa devieze cursul râului Teleajen în zona în care digul de gabioane este afectat din cauza ploilor, punând în pericol terasamentul fostului depozit de deseuri al municipiului Ploiesti, a declarat duminica seara, pentru Agerpres, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae.



Potrivit acesteia, zeci de pompieri au actionat pentru stabilizarea digului folosind saci de nisip pusi la dispozitie de autoritatile locale, iar în cursul zilei de luni se va interveni cu un buldoexcavator

Sursa articol: hotnews.ro

