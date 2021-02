Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a lansat miercuri exercitii militare navale de amploare in Golful Persic si Golful Oman, intr-un context de tensiuni ridicate intre Teheran si Washington, transmit dpa si Reuters. La manevre, cu numele de cod Eqtedar-99, participa nava de razboi Makran, cea mai mare cu heliport din dotarea Iranului,…

- Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a interzis guvernului de la Teheran sa importe vaccinuri anti-Covid-19 din Statele Unite și Marea Britanie, scrie hotnews . „Importurile de vaccinuri ale Statelor Unite și Marii Britanii in țara sunt interzise. Le-am spus asta oficialilor și o spun…

- Pentagonul a hotarat, pana la urma, dupa ce a ordonat cu doar cateva zile mai inainte intoarcerea acasa a portavionului USS Nimitz - ca o dovada a unei dezescaladari - sa lase portavionul pe pozitie la Golful Persic si sa nu-l cheme in Statele Unite, din cauza unor ”amenintari” iraniene care-i vizeaza…

- Statele Unite au revenit asupra deciziei de a rechema acasa un portavion din Golful Persic, ca urmare a amenințarilor Iranului la adresa președintelui Donald Trump și a altor oficiali guvernamentali, a anunțat secretarul american al Apararii, Christopher C. Miller.

- Iranul a inceput testele clinice pe oameni pentru primul sau vaccin candidat anti-COVID-19, despre care Teheranul afirma ca l-ar putea ajuta sa invinga epidemia in pofida sanctiunilor americane care ii afecteaza capacitatea de a importa vaccinuri, potrivit Reuters. Vaccinul iranian este dezvoltat de…

- Submarinul nuclear USS Georgia a tranzitat stramtoarea Ormuz, luni, insoțit de doua nave de razboi, a declarat luni US Navy, intr-un neobișnuit anunț public despre mișcarile unui submarin nuclear, noteaza Agerpres. „Submarinul cu rachete ghidate din clasa Ohio USS Georgia (SSGN 729), impreuna…

- Eliminarea, in Iran, a doctorului Mohsen Fakhrizadeh, clasificat de Israel drept „parintele bombei nucleare iraniene”, lasa in urma mai multe mesaje care trebuiesc interpretate cu atenție de catre diverșii actori regionali. In primul rand, chiar de catre Iran. Atribuind atacul Mossadului - ceva care…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ameninta sambata cu razbunarea asasinarii lui Mohsen Fakhrizadeh, un om de stinta de rang inalt din cadrul programului nuclear, si indeamna la continuarea activitatiinucleare a acestuia, relateaza The Associated Press. Khamenei a facut aceste…